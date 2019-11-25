Arto'dan Çağla Şıkel'e O parayı kocandan alacaksın, benden değil - Magazin haberleri

Ünlü manken Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlerde YouTube kanalında mini etekle nasıl oturulup, kalkılması gerektiğiyle alakalı video yayınlamıştı.

Arto, sosyal medya hesabından ünlü manken için, "Sen önce göğüslerini göstermemeyi öğret" yorumunu yapmıştı.

1 MİLYON TL'LİK DAVA

Şıkel, kendisiyle alakalı edepsiz konuşmalar yaptığını ileri sürdüğü Arto'ya uzaklaştırma kararı aldırmış ve 1 milyon TL'lik tazminat davası açmıştı.

Şıkel'in bu hamlesinin ardından Arto, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. "O parayı kocandan alacaksın, benden değil" diyen Arto, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"KOCASINDAN ALAMADIĞI PARAYI BENDEN ALACAK HERHALDE"

Kocasından alamadığı parayı benden alacak herhalde. Hayatım onu kocandan alacaksın, benden değil. Ona yıllarını verdin, bana değil. O yüzden para varsa, parayı kocandan alacaksın, parayı benden almayacaksın. Git kocandan al, hadi başka kapıya… Kocandan al parayı, kocandan. Yüzsüz! Hadi canım, başka kapıya! Sen ne utanmaz, ne paragöz bir şey çıktın ya. Yazıklar olsun sana…



NE OLMUŞTU?

Şıkel, geçtiğimiz yıllarda Alişan ile sunduğu programında talihsiz bir olay yaşamıştı. Şıkel'in canlı yayında göğsü açılmıştı.

"CİNSİME TECAVÜZ GİBİ HİSSETTİM"

Geçtiğimiz günlerde canlı yayında yaşadığı talihsiz kaza hakkında da konuşan Şıkel, şunları söylemişti:

Çok çok incitildim, çok zor bir dönemdi. Bir kadın olarak bu söylenenleri hazmedemedim. Olayın üzerinden zaman geçtikten sonra 'Yok artık, susamayacağım' deyip açıklama yapmıştım. O sözleri yedim ama yutamadım. Normalde çıkan haberler için herhangi bir açıklama yapmazdım insanlar istediğini düşünebilir ama bu olay başka bir şeydi. Cinsime tecavüz gibi hissettim, insanların acımasızlığını nefretini… Konuştuğuma hiç pişman olmadım.

HABERTÜRK YAZARI ESİN ÖVET: NEDİR BU ACIMASIZLIK?

Öte yandan Habertürk yazarı Esin Övet, bu hafta ki köşe yazısında Arto-Çağla Şıkel olayını kaleme aldı.

İşte Övet'in "Nedir bu acımasızlık? Nedir bu kin, nefret" başlıklı yazısı:

Çağla Şıkel, YouTube kanalında “Mini etekle frikik vermeden nasıl oturulur?” videosu yayınladı.

Ben de izledim.

Hatta izledim ve geçtim.

Her hangi bir kötü niyet aklımın ucundan geçmediği gibi başka hiç bir şey de aklıma gelmedi.

Ama Arto’nun gelmiş.

Hem de hemen gelmiş ve “Oturup kalkmayı öğreteceğine, TV'de memelerini 70 milyona göstermemeyi öğretsin” diye yazmış.

Tövbe ki ne tövbe.

Ben tamamen unutmuşum o olayı.

Ki o olaydan sonra Çağla Şikel’in nasıl kahrolduğunu, üzüldüğünü ve sonrasında nasıl ağlayarak açıklama yaptığına hepimiz şahidiz.

Yani insanlık hali herkesin başına gelebilecek bir kaza yaşadı Çağla Şıkel.

Bu çok belliydi.

Neyse yani sonuçta bunun yeniden gündeme gelmesi, hatırlatılması ya da böyle bir videodan sonra akıllara gelmesi tuhaf değil mi?

Neden bu kötülük?

Neden bu kin, nefret?

Neden insanlar birbirinin canını acıtmak için bu kadar uğraşıyor?

Neden?

İnanın hiç aklım almıyor.

Arto’ya mesela ne kazandırdı öyle yazması?

Ha şu an Arto’dan bahsediyoruz.

Ya da unuttuğumuz görüntüyü yeniden hatırladık.

Bu mu yani amaç?

Ne saçma!

Tabii Çağla Şıkel, o olayın üzüntüsünü hala yaşıyor. Bunun üzerine de Arto’ya 1 milyon liralık tazminat davası açmış. Hatta uzaklaştırma kararı çıkartmış.

İşe yarar mı bilinmez. Çünkü insanın kalbidir, yüreğidir sonuçta.

Bu dava sonuçlansa ne yazar?

Yazık…