Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen kupada elemeler sona erdi.

Kupada halka aletinde Hamza Şamil Yılmaz, paralelde Sercan Demir, barfikste ise Ümit Şamiloğlu finale kaldı.

Organizasyonda final müsabakaları, yarın ve pazar günü yapılacak.