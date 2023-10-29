Artık insanların yerini alıyor: Yapay zeka okula müdür olarak atandı

Okulun asıl müdürü Tom Rogerson "Bazen orada size yardım edecek birinin ya da bir şeyin olması çok sakinleştirici bir etki yaratıyor. İnanılmaz derecede iyi eğitimli birinin' karar vermenize yardımcı olmak için orada olduğunu düşünmek güzel. Bu, insanlardan tavsiye almadığınız anlamına gelmiyor. Tabii ki uzmanları ararsınız. Kimseyi aramak zorunda olmadığınızı, birilerini rahatsız etmek zorunda olmadığınızı, bir cevap için beklemek zorunda olmadığınızı bilmek çok sakinleştirici ve güven verici" dedi.