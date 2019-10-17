17 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Marius Sumudica, yaptığı açıklamada geride kalan haftalar incelendiğinde yükselen bir grafik ortaya koyduklarını dile getirdi.
Her hafta daha iyi olabilmenin mücadelesini verdiklerini anlatan Sumudica, "Hem futbolculuk hem de hocalık dönemimde hiçbir mağlubiyeti kabullenmedim. Benim takımım her zaman sahada kazanmak için yüzde yüzünü vermeli. Sonuç önemli değil ama kazanma arzusunu ve galibiyet arayışını sahada görmem lazım." dedi.
Geride kalan haftalarda ortaya koydukları oyun anlayışından hem puan hem de performans anlamında memnun olduğunu ifade eden Rumen teknik adam, şöyle konuştu:
"Puan olarak iyiyiz ama sahadaki performansımızı biraz daha yukarıya taşımalıyız. Bunun için çok çalışıyoruz. Zaten milli maç arası da bizim için iyi oldu. Bazı arkadaşlarımızın eksikleri ve üzerinde çalışması gereken konular vardı. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada, eksikleri giderme ve takım olma bilincinin yerleşmesi adına önemli çalışmalar yaptık. İnanıyorum ki artık çok daha iyi bir Gaziantep FK olacak. Rakibin üzerine daha çok yoğunlaşan, gol yollarında etkili bir takım olmamız lazım."
"TRABZONSPOR BU LİGİN EN İYİ TAKIMLARINDAN"
Tecrübeli çalıştırıcı, Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü konuk olacakları Trabzonspor'un gücüne dikkati çekti.
"Trabzonspor bu ligin en iyi takımlarından. Çok güçlü ayakları olan bir ekip." ifadelerini kullanan Rumen teknik adam, "O yüzden dikkatli olmamız lazım. Rakibin eksiklerini tespit edip bu konuda taktik geliştirirken, sahaya da kendi oyunumuzu yansıtmalıyız. Gücümüzü biliyoruz. Kendi oyunumuzu oynadığımızda puan alamayacağımız takım yok." değerlendirmesinde bulundu.
Trabzon'dan puan veya puanlarla dönmek istediklerini aktaran Sumudica, "Trabzon'da istediğimiz puanları aldığımızda, sıralamada da iyi noktalara ulaşabiliriz. O yüzden sahada sonuna kadar mücadele edeceğiz." şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!