30 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Merih Çetinkaya, günümüzde çocukların büyüdükçe yorulacak kadar hareket etmedikleri, hatta hareket etmek için çok yorgun olduklarının bildirildiğini belirterek, "Çocukların büyüyüp geliştikçe sağlıklı olabilmeleri için daha fazla fiziksel aktivitede bulunmaları, daha az sedanter hayat yaşamaları ve yeterli düzeyde uyumaları gerekmektedir" dedi.
Prof. Dr. Çetinkaya, günümüzde sağlıklı bir yaşam için günlük fiziksel aktiviteyle dinlenme arasındaki dengenin son derece önemli olduğunu söyledi.
Fiziksel aktivite, sedanter davranışlar ve uykunun birlikte değerlendirildiği Kanada 24 Saatlik Hareket Kılavuzu'nun önemli veriler sağladığını aktaran Çetinkaya, kılavuzun dünyada çocuklar için yaşamın erken dönemlerinden itibaren fiziksel hareket ve uyku açısından dikkat edilmesi gereken bilgileri içeren ilk kılavuz olma özelliğini taşıdığını belirtti.
Çetinkaya, çalışma ve araştırmaların son yıllarda çocukların daha az fiziksel harekete sahip olduğunu ve 5 yaşından önce zararlı olduğu bilinmesine rağmen ekran önünde çok daha fazla zaman harcadığını gösterdiğini ifade ederek, şu bilgileri verdi: "Çocukların büyüyüp geliştikçe sağlıklı olabilmeleri için daha fazla fiziksel aktivitede bulunmaları, daha az sedanter hayat yaşamaları ve yeterli düzeyde uyumaları gerekmektedir. Günümüzde çocukluktan başlayarak, adolesan ve erişkin döneminde genel sağlık halinin devamı için yeterli düzeyde hareket, dinlenme ve uykunun son derece önemli olduğu bilinmelidir."
"DENGELİ YAŞAMLA DÜRTÜSELLİK BOZUKLUKLARI ÖNLENEBİLİR"
Prof. Dr. Merih Çetinkaya, "Günümüzde çocukların büyüdükçe yorulacak kadar hareket etmedikleri, hatta hareket etmek için çok yorgun oldukları bildirilmektedir" dedi.
Kılavuzun önerdiği şekilde bir yaşam tarzı sürdüren çocuklarda, önerilere uymayanlara göre bilişsel fonksiyonlarının daha iyi olduğunun, obezitenin azaldığının, daha sağlıklı olunduğunun, yaşam kalitesinin arttığının görüldüğünü ifade eden Çetinkaya, sözlerini şöyle tamamladı: "Sonuç olarak artmış fiziksel aktivite, azalmış sedanter yaşam ve ekran karşısında harcanan az süre ve iyi uykunun sağlık için son derece önemli olduğu bilinmelidir. Bu durumun dürtüsel bozukluklar üzerine olan etkisi de bir araştırmayla ortaya konulmuştur. 8-11 yaş arası yaklaşık 4 bin 500 çocuğun dahil edildiği çalışmanın sonuçları 14 Ağustos'ta çocuk sağlığı ve hastalıkları alanındaki en prestijli dergilerden birinde yayımlandı. Kanada Ottawa Eastern Ontario Çocuk Hastanesinden Sağlıklı Aktif Yaşam ve Obezite Araştırma Grubu tarafından yapılan bu çalışmada çocuklara yapılan, testleri bitirememe, acele hareket etme ve negatif durumda bulunma gibi 8 farklı dürtüsellik testi değerlendirilmiştir. Bu çalışmada günde en az 9-11 saat düzenli ve kesintisiz uyuyan, ekran karşısında en fazla 2 saat vakit geçiren ve günde en az 60 dakika ciddi fiziksel aktivitede bulunan çocukların diğer çocuklara göre daha az dürtüsel sorunlara maruz kaldığı gösterilmiştir. Düzenli fiziksel hareket, ekran karşısında geçirilen zamanın azaltılması ve düzenli uykuyla dürtüsellik ilişkili bozuklukların önlenebileceği ve sıklığının azaltılabileceği bilinmelidir."
Çetinkaya, "Tüm bu veriler ve çalışmalar ışığında çocukluk çağından itibaren ekran karşısında geçirilen zaman ve sedanter yaşamın azaltılması, ciddi fiziksel aktivitenin çocukluk çağından itibaren en az 60 dakika yapılması ve de düzenli, kaliteli bir uykuyla obezitenin azaltılabileceği, genel sağlığın korunabileceği ve aynı zamanda dikkat eksikliği hiperaktivite sendromu, yeme bozuklukları, madde kullanım, kişilik bozuklukları, bipolar bozukluk ve şizofreni gibi pek çok nörolojik ve psikiyatrik hastalıkla ilişkili dürtüsellik sorunlarının azaltılabileceği bilinmelidir" değerlendirmesinde bulundu.
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