Yeni transfere yoğun ilgi

Tek başına AVM'ye gelen futbolcu Arthur Masuaku'ya, başta Beşiktaşlı taraftarlar olmak üzere futbolseverler yoğun ilgi gösterdi.

Sempatik ve samimi tavırlarıyla dikkat çeken Masuaku, yanına gelen sevenleri kırmayıp, hatıra fotoğrafı çektirdi.