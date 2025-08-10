Habertürk
        Arthur Masuaku'nun yeni adresi İngiltere! - Futbol Haberleri

        Arthur Masuaku'nun yeni adresi İngiltere!

        Premier Lig ekiplerinden Sunderland, Beşiktaş'tan ayrılan Arthur Masuaku'yu kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 10.08.2025 - 12:11 Güncelleme: 10.08.2025 - 13:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arthur Masuaku'nun yeni adresi İngiltere!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İngiltere Premier Lig ekibi Sunderland, Beşiktaş'tan ayrılan Arthur Masuaku'yu kadrosuna kattı.

        Sunderland Kulübü, serbest oyuncu statüsündeki Demokratik Kongolu futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

        Masuaku, 2022'de Beşiktaş forması giymeye başlamadan önce Valenciennes, Olympiakos ve West Ham United'da görev yaptı.

        Geçen sezon sonu sözleşmesinin bitmesinin ardından Beşiktaş'tan ayrılan 31 yaşındaki sol bek, siyah-beyazlılarda 108 maça çıktı ve 3 gol kaydetti.

        Bu sezon Premier Lig'e yükselen Sunderland, Masuaku'yu kadrosuna katarak Enzo Le Fee, Habib Diarra, Noah Sadiki, Reinildo Mandava, Chemsdine Talbi, Simon Adingra, Granit Xhaka, Robin Roefs ve Marc Guiu'nun ardından 10. transferini gerçekleştirdi.

        BEŞİKTAŞ'A VEDA ETTİ!

        Arthur Masuaku, Beşiktaş'a şu ifadelerle veda etti:

        "Beşiktaş taraftarlarına, teşekkür etmek ve kulübe ile oyunculara gelecekte bol şans dilemek istiyorum.

        İnişleri ve çıkışlarıyla harika bir yolculuktu, ancak en güzel anılar sonsuza kadar kalacak.

        Bu renkleri giymekten ve bu formayı savunmaktan her zaman gurur duydum.

        Bol şans, Arthur"

