Arthur Masuaku'nun yeni adresi İngiltere!

İngiltere Premier Lig ekibi Sunderland, Beşiktaş'tan ayrılan Arthur Masuaku'yu kadrosuna kattı.

Sunderland Kulübü, serbest oyuncu statüsündeki Demokratik Kongolu futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Masuaku, 2022'de Beşiktaş forması giymeye başlamadan önce Valenciennes, Olympiakos ve West Ham United'da görev yaptı.

Geçen sezon sonu sözleşmesinin bitmesinin ardından Beşiktaş'tan ayrılan 31 yaşındaki sol bek, siyah-beyazlılarda 108 maça çıktı ve 3 gol kaydetti.

Bu sezon Premier Lig'e yükselen Sunderland, Masuaku'yu kadrosuna katarak Enzo Le Fee, Habib Diarra, Noah Sadiki, Reinildo Mandava, Chemsdine Talbi, Simon Adingra, Granit Xhaka, Robin Roefs ve Marc Guiu'nun ardından 10. transferini gerçekleştirdi.

BEŞİKTAŞ'A VEDA ETTİ!

Arthur Masuaku, Beşiktaş'a şu ifadelerle veda etti:

"Beşiktaş taraftarlarına, teşekkür etmek ve kulübe ile oyunculara gelecekte bol şans dilemek istiyorum.

İnişleri ve çıkışlarıyla harika bir yolculuktu, ancak en güzel anılar sonsuza kadar kalacak.

Bu renkleri giymekten ve bu formayı savunmaktan her zaman gurur duydum.

Bol şans, Arthur"

Welcome to Sunderland AFC, Arthur Masuaku! ❤️👋



The left-back signs a two-year contract and becomes the Club’s 10th summer signing. — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) August 10, 2025