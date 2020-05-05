Arter'in "Evden Anlat" etkinliği 11 Mayıs'ta başlayacak

AA

İlk kez 11 Mayıs'ta gerçekleştirilecek "Evden Anlat" başlıklı çevrim içi buluşmalar, her katılımcının evinde bulunan birer sanat yapıtını veya nesneyi diğer katılımcılara anlatmasını temel alıyor.

Sanat etrafındaki diyaloğu ev ortamında da sürdürmeyi amaçlayan etkinlikte, katılımcıların anlatımlarını takiben bu paylaşımlar üzerine toplu bir sohbet gerçekleştirilecek.

Kontenjan sınırıyla her pazartesi 19.00'da ücretsiz olarak düzenlenecek "Evden Anlat" etkinliğine "https://zoom.us/meeting/register/tJUqdeGorjwjEtS39Y5fyIJBNd9oKnUXAT1x" adresinden kayıt olunabilecek.