Arter'in 2022 sergi programı açıklandı

Arter, 2022 yılında sunacağı yeni sergiler, Yeni ve En Yeni Müzik Festivali’nin çevrimiçi ortamda gerçekleşecek üçüncü edisyonu ve sanatın farklı disiplinlerinden yenilikçi örneklerle çok disiplinli bir programa ev sahipliği yapmaya devam edecek.

Bir Vehbi Koç Vakfı (VKV) kuruluşu olan Arter’in 2022 programında, odağına ağırlıklı olarak insanı ve “doğa fikri”ni alan, hem koleksiyondan hem de koleksiyon dışından oluşturulan yeni sergiler yer alıyor. Yeni yılda Arter’de ilk olarak Emre Baykal’ın küratörlüğünde, Arter Koleksiyonu’ndan seçilen yapıtları çocukluk ve oyun kavramları etrafında bir araya getiren OyunBu | ThisPlay başlıklı grup sergisi izleyicilerle buluşacak.

OyunBu | ThisPlay

2022 baharında Melih Fereli küratörlüğünde, kurumun Bill Fontana’ya Grundig desteğiyle özel sipariş ederek Arter Koleksiyonu’na kattığı İo’nun Yeni Sesi adlı bir ses/video yerleştirmesinin dünya prömiyeri gerçekleştirilecek. Doğa kavramı etrafında kurgulanan Locus Solus başlıklı grup sergisinin ve Ahmet Doğu İpek’in Arter’deki sergi mekânı için ürettiği yerleştirmelerinin yanı sıra çizim ve resimlerine de yer veren kişisel sergisinin küratörlüğünü Selen Ansen üstlenecek. Arter’in, koleksiyon dışından yapıtları uyku teması etrafında bir araya getiren grup sergisi ise Eda Berkmen küratörlüğünde gerçekleşecek.

Locus Solus

Yeni müzik alanında üretim yapan öncü müzisyen ve bestecileri bir araya getiren Yeni ve En Yeni Müzik Festivali’nin üçüncü edisyonu, 25-27 Şubat 2022 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. Sanat yönetmenliğini Matthias Osterwold’un üstlendiği festivalin bu yılki edisyonu, Arter’in sergilerinden yola çıkan performansların yanı sıra söyleşi, film ve atölye çalışmalarına da yer veren etkileşimli bir deneyim sunacak.



2022 SERGİLERİ

OyunBu

Küratör: Emre Baykal

17 Şubat 2022’den itibaren

Galeri 1 ve Galeri 2

Bill Fontana: İo’nun Yeni Sesi

Sesli Dizi 5

Küratör: Melih Fereli

10 Mart 2022’den itibaren

Karbon

Locus Solus

Küratör: Selen Ansen

31 Mart 2022’den itibaren

Galeri 3 ve Galeri 4

Grup Sergisi

Küratör: Eda Berkmen

19 Mayıs 2022’den itibaren

Galeri 0

Ahmet Doğu İpek

Küratör: Selen Ansen

19 Mayıs 2022’den itibaren

Galeri -1

DEVAM EDEN SERGİLER

Yağmur Ormanı V (varyasyon 3)

Küratör: Melih Fereli

6 Şubat 2022’ye kadar

Füsun Onur: Opus II – Fantasia

Küratör: Emre Baykal

20 Şubat 2022’ye kadar

OyunBu | ThisPlay

Tedbir

Küratör: Emre Baykal

20 Şubat 2022’ye kadar

Candeğer Furtun

Küratör: Selen Ansen

17 Nisan 2022’ye kadar

Bill Fontana: İo’nun Yeni Sesi

Arter’in güncel programlarına ilişkin daha detaylı bilgiye www.arter.org.tr adresinden erişilebiliyor. Arter Pazartesi hariç her gün açık. Taksim’den ve Tepebaşı’ndan ücretsiz servis araçlarıyla Arter’e ulaşılabiliyor.