Arter'in 2022 sergi programı açıklandı

Arter, 2022 yılında sunacağı yeni sergiler, Yeni ve En Yeni Müzik Festivali’nin çevrimiçi ortamda gerçekleşecek üçüncü edisyonu ve sanatın farklı disiplinlerinden yenilikçi örneklerle çok disiplinli bir programa ev sahipliği yapmaya devam edecek.
Bir Vehbi Koç Vakfı (VKV) kuruluşu olan Arter’in 2022 programında, odağına ağırlıklı olarak insanı ve “doğa fikri”ni alan, hem koleksiyondan hem de koleksiyon dışından oluşturulan yeni sergiler yer alıyor. Yeni yılda Arter’de ilk olarak Emre Baykal’ın küratörlüğünde, Arter Koleksiyonu’ndan seçilen yapıtları çocukluk ve oyun kavramları etrafında bir araya getiren OyunBu | ThisPlay başlıklı grup sergisi izleyicilerle buluşacak.
2022 baharında Melih Fereli küratörlüğünde, kurumun Bill Fontana’ya Grundig desteğiyle özel sipariş ederek Arter Koleksiyonu’na kattığı İo’nun Yeni Sesi adlı bir ses/video yerleştirmesinin dünya prömiyeri gerçekleştirilecek. Doğa kavramı etrafında kurgulanan Locus Solus başlıklı grup sergisinin ve Ahmet Doğu İpek’in Arter’deki sergi mekânı için ürettiği yerleştirmelerinin yanı sıra çizim ve resimlerine de yer veren kişisel sergisinin küratörlüğünü Selen Ansen üstlenecek. Arter’in, koleksiyon dışından yapıtları uyku teması etrafında bir araya getiren grup sergisi ise Eda Berkmen küratörlüğünde gerçekleşecek.
Yeni müzik alanında üretim yapan öncü müzisyen ve bestecileri bir araya getiren Yeni ve En Yeni Müzik Festivali’nin üçüncü edisyonu, 25-27 Şubat 2022 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. Sanat yönetmenliğini Matthias Osterwold’un üstlendiği festivalin bu yılki edisyonu, Arter’in sergilerinden yola çıkan performansların yanı sıra söyleşi, film ve atölye çalışmalarına da yer veren etkileşimli bir deneyim sunacak.
2022 SERGİLERİ
OyunBu Küratör: Emre Baykal 17 Şubat 2022’den itibaren Galeri 1 ve Galeri 2
Bill Fontana: İo’nun Yeni Sesi Sesli Dizi 5 Küratör: Melih Fereli 10 Mart 2022’den itibaren Karbon
Locus Solus Küratör: Selen Ansen 31 Mart 2022’den itibaren Galeri 3 ve Galeri 4
Grup Sergisi Küratör: Eda Berkmen 19 Mayıs 2022’den itibaren Galeri 0
Ahmet Doğu İpek Küratör: Selen Ansen 19 Mayıs 2022’den itibaren Galeri -1
DEVAM EDEN SERGİLER
Yağmur Ormanı V (varyasyon 3) Küratör: Melih Fereli 6 Şubat 2022’ye kadar
Füsun Onur: Opus II – Fantasia Küratör: Emre Baykal 20 Şubat 2022’ye kadar
Tedbir Küratör: Emre Baykal 20 Şubat 2022’ye kadar
Candeğer Furtun Küratör: Selen Ansen 17 Nisan 2022’ye kadar
Arter’in güncel programlarına ilişkin daha detaylı bilgiye www.arter.org.tr adresinden erişilebiliyor. Arter Pazartesi hariç her gün açık. Taksim’den ve Tepebaşı’ndan ücretsiz servis araçlarıyla Arter’e ulaşılabiliyor.
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Arter'in 2022 sergi programı açıklandı/arter-in-2022-sergi-programi-aciklandi-3311674
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