Arter "#evdeçal" video seçkisini online erişime açtı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ziyarete kapalı olan çağdaş sanat müzesi Arter, #evdeçal başlıklı video seçkisini arter.org.tr üzerinden online erişime açtı.

Seçkide, Nevin Aladağ, Ali Mahmut Demirel, Cevdet Erek, Ayşe Erkmen, Annika Kahrs, Mikhail Karikis & Uriel Orlow, Sophia Pompery ve Sarkis'in eserleri yer alıyor.

Sesin fiziksel kısıtların ötesine geçerek iletişim kurma, görünür kılma, yer değiştirme ya da karşı koyma imkanlarını hatırlatan işler, 8 sanatçının toplam 54 dakika 38 saniyeden oluşan 8 ayrı videosunu barındırıyor.

#evdeçal seçkisi, 15 Mayıs'a kadar Arter'in internet sitesinden izlenebilecek.