Arter'den çevrim içi hareket atölyesi



COVID-19 salgınının yayılma riskine karşı alınan sağlık tedbirleri kapsamında ziyarete kapalı olan Arter, Öğrenme Programı’nın uzun soluklu süreçlerinden biri olan Hareket Atölyeleri’ni çevrimiçi ortama taşıyor.

Sanatçı Dila Yumurtacı’nın gerçekleştireceği “Özgür Hareket / Anda Hareket” başlıklı atölye çalışması duygu ve düşüncelerin bedende nasıl ortaya çıktığına, nasıl dönüştüğü üzerine eğilecek; gevşeme ve serbest bırakma egzersizleri yoluyla sinir sisteminin rahatlatılmasına odaklanacak.

15 Nisan’da başlayıp 8 hafta boyunca her Çarşamba akşamı 19:00–20:15 saatleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleşecek “Özgür Hareket / Anda Hareket” atölye çalışmasına ücretsiz olarak katılmak için ogrenme@arter.org.tr adresine e-posta göndererek kayıt yaptırılması gerekiyor.