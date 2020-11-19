Arter'de uluslararası çevrimiçi panel

Arter’de devam eden ve Alman sanatçı KP Brehmer’in otuz yılı aşkın üretiminden geniş bir seçkiyi bir araya getiren KP Brehmer: Büyük Resim sergisi bağlamında aynı başlıkla düzenlenen uluslararası çevrimiçi panel, 3 Aralık 2020 Perşembe günü saat 19:00’da gerçekleşecek.

Ziyaretçilerini gerekli sağlık önlemleri çerçevesinde ağırlayan Arter’de, Dinleyen Gözler İçin, Yağmur Ormanı V (varyasyon 3), Gökcisimleri Üzerine, KP Brehmer: Büyük Resim, Alev Ebüzziya Siesbye: Tekerrür, Cevdet Erek: Bergama Stereotip ve Altan Gürman sergileri izleyicilerle buluşuyor. Arter’in ÖğrenmeProgramı kapsamında sunduğu etkinlikler ise sergileri ve yapıtları çevrimiçi ortamda katılımcıların yorumuna açıyor.

Arter, yeni sezonda Alman sanatçı KP Brehmer’in (Berlin 1938–Hamburg 1997) kapsamlı bir retrospektifine yer veriyor.Sanatçının esin kaynaklarını ve çalışma yöntemlerini ortaya koyan 200’ün üzerinde yapıtı ve arşiv malzemesinin yer aldığı KP Brehmer: Büyük Resimbaşlıklı sergiye ayrıca, Brehmer’in üretiminde öne çıkan kavram, tema ve düşüncelere derinlemesine bir bakış sunan KP Brehmer: Sanat ≠ Propaganda kitabı eşlik ediyor.

Arter, Neues Museum Nürnberg, Hamburger Kunsthalle ve Kunstmuseum Den Haag tarafından gerçekleştirilen ortak yapımın son bölümünü oluşturan KP Brehmer: Büyük Resim sergisi bağlamında aynı başlıkla düzenlenen uluslararası çevrimiçi panel, 3 Aralık 2020 Perşembe günü saat 19:00’da (TSİ) gerçekleşecek. Serginin küratörü Selen Ansen, sanatçının oğlu ve KP Brehmer Vakfı direktörü Sebastian Brehmer, Arter Kurucu Direktörü Melih Fereli, Kunstmuseum Den Haag’dan Daniel Koep, Neues Museum Nürnberg’in direktörü olduğu dönemde (2014-2020) projenin yönetiminde yer alan Eva Kraus ve Hamburger Kunsthalle’dan Petra Roettig panelde; KP Brehmer’in Almanya’da ve diğer ülkelerdeki önemini ve üretiminin güncelliğini vurgulamak amacıyla sanatçının yaklaşımını ve pratiğini temellendiren kavramlara odaklanmanın yanı sıra kurumlar tarafından alınan farklı küratoryal kararlar üzerinde duracaklar. Çevrimiçi panel aynı zamanda, editörlüğünü dört kurumda gerçekleşen sergilerin küratörlerinin üstlendiği KP Brehmer: Sanat ≠ Propaganda başlıklı kapsamlı kitaba ilişkin genel bir bakış sunacak. İngilizce olarak gerçekleşecek çevrimiçi panelde Türkçeye simultane tercüme yapılacak.

Arter Öğrenme Programı’nın Yorumlama Etkinlikleri kapsamında düzenlenen “KP Brehmer: Büyük Resim” başlıklı çevrimiçi panel ücretsizdir. Katılım için ayrıntılı bilgiye Arter’in internet sitesinden ulaşılabilir.