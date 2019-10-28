Arter'de sergilerden öte bir yolculuk

Arter’in yeni binasında başlattığı performans programı, Modyogayd ile devam ediyor. Gizem Karakaş ve Etem Şahin’den oluşan Medyartiz’in, Arter’in Dolapdere’deki yeni binası ve çevresinde tanık oldukları gizemli olayların yanı sıra dinledikleri efsaneler ve kehanetleri de kurgulayarak oluşturdukları Modyogayd, ziyaretçileri sergilerin ötesine geçen bir yolculuğa çıkaracak.

İkilinin performansı, 5–17 Kasım tarihleri arasında Arter sesli rehber cihazları aracılığıyla ücretsiz olarak deneyimlenebilecek.

Dolapdere’deki yeni binasında hayata geçirdiği Etkinlik Programı ile sanatın tüm disiplinlerinden yenilikçi örneklere ve nitelikli yorumlara yer veren Arter, Eylül 2019–Mayıs 2020 tarihleri arasında bir performans sanatı seçkisi de sunuyor.

Selen Ansen’in küratörlüğünü üstlendiği performans programı, Kutlama, Katılma ve Tınlama başlıklarını taşıyan, birbiriyle ilişkili ve ardışık üç bölümden oluşuyor. Performans programının eylül ayında başlayan ilk bölümü Kutlama, Gizem Karakaş ve Etem Şahin’den oluşan Medyartiz’in Modyogayd isimli performansı ile sona eriyor. Performans programı, Aralık ayında Katılma başlıklı ikinci bölümüyle devam edecek.