Arter'de “Gören Kulaklar İçin” atölye

Arter Koleksiyonu’ndan oluşturulan Dinleyen Gözler İçin başlıklı grup sergisi, çoğu müzikle güçlü bir bağ kuran 23 yapıta yer veriyor. John Cage’in müzikte olduğu kadar tüm sanatsal üretiminde sessizlik, belirsizlik ve rastlantısallığı bir arada kullanan deneysel yaklaşımını ve Fluxus sanatçılarını referans alan sergide, ziyaretçiler galeri alanına hâkim olan sessizliğin içinde yapıtlardan yükselen “sesleri” keşfetmeye ve hayal etmeye davet ediliyor.
Sergi bağlamında 1 Kasım 2020 Pazar günü saat 11:00’de gerçekleştirilecek “Gören Kulaklar İçin” başlıklı çevrimiçi atölye çalışması, bedenlerimizi kullanarak ses çıkarmanın ve evde bulunan basit objelerle müzik yaratmanın rastlantısal yöntemlerine odaklanacak. Perküsyoncu ve eğitmen Amy Salsgiver ile müzisyen Nihal Saruhanlı tarafından yürütülecek atölye çalışmasında, katılımcılar Fluxus kavramlarıyla ilişki kurarak derin dinlemeye ve geleneksel olmayan malzemelerle ses çıkarmaya yönelik çeşitli egzersizler yapacaklar.
Atölye kapsamındaki son egzersiz, sergiden seçilecek bir esere yönelen veya bu eserle zıtlık kuran bir ses alanı yaratmayı amaçlayacak. Katılımcılar, ayrı ayrı kaydedilecek 20-30 saniyelik birer ses performansı üretmeye davet edilecekler. Atölye çalışmasını takiben Salsgiver ve Saruhanlı’nın bu kayıtları kullanarak ortaya çıkaracağı müzikal kolaj ise “La Cage Musicale (Müzik Kafesi)* Atölye Çalışması” başlığı altında Arter’in SoundCloud hesabında yayınlanacak.
Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde yürütülecek atölyeye katılım için herhangi bir bilgi veya deneyim gerekmiyor. Katılımcılar atölye çalışmasında boş şişe, kavanoz, kutu, saksı, gazete kâğıdı ve farklı türde kâğıtlar, su dolu kap ve bir bardak ya da kepçe, baget olarak kullanılacak iki adet chopstick, kalem ya da tahta kaşık gibi evde bulunan eşyalardan oluşturulacak bir seçki kullanacaklar.
“Gören Kulaklar İçin” başlıklı atölyenin 80 TL olan biletleri Arter’den veya biletler@arter.org.tr adresine yazarak temin edilebilir.
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