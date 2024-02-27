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        Haberler Ekonomi Borsa Artemis Halı halka arz kaç lot verir? ARTMS talep topluyor! Artemis Halı halka arz hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu? - Borsa Haberleri

        Artemis Halı kaç lot verir? Artemis Halı halka arz hangi bankalarda var ve katılım endeksine uygun mu?

        Artemis Halı A.Ş. halka arz talep toplama süreci 27 Şubat 2024 tarihi itibarıyla başladı. Artemis Halı halka arzda toplamda 20 milyon lot eşit dağıtım yöntemi ile pay edilecek. Hisse fiyatı 26,54 TL olarak belirlenen halka arz katılmak isteyenler için "Artemis Halı halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var?" sorusunun yanıtını haberimizde derledik. İşte, 'ARTMS' hisse adıyla işlem görecek Artemis Halkı halka arzının katılım endeksine uygun olup olmadığına dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2024 - 07:20 Güncelleme: 28.02.2024 - 07:20
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        • 1

          Sermaye Piyasası Kurulu tarafından geçtiğimiz günlerde halka arzı onaylanan Artemis Halı A.Ş. talep toplama işlemleri bugün başladı. Halka açıklık oranı yüzde 25.37 olarak açıklanan Artemis Halı halka arzında, toplamda 20 milyon lot dağıtımı yapılacak. Peki, Artemis Halı halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var ve katılım endeksine uygun mu? İşte, Artemis Halı halka arz tarihleri...

        • 2

          ARTEMİS HALI HALKA ARZ OLUYOR!

          Artemis Halı’nın halka arz büyüklüğü 507 milyon TL olarak belirlendi. Hisselere fazla talep gelmesi halinde ise ek pay satışı yapılmayacak. Artemis, halka arz ile birlikte 20.000.000 TL değerinde bedelli sermaye artırımına gidecek. İşlem sonrası şirketin sermayesi 50.000.000 TL'den 70.000.000 TL'ye yükselecek.

        • 3

          ARTEMİS HALI HALKA ARZI NE ZAMAN?

          rtemis Halı halka arz kapsamında 27-28 Şubat 2024 tarihlerinde iki gün boyunca saat 10:30 ile 13:00 arasında talep toplayacak.

        • 4

          ARTEMİS HALI HİSSE FİYATI NE KADAR?

          Artemis Halı halka arzının büyüklüğü 507 milyon TL olarak açıklandı. Firmanın halka açıklık oranı yüzde 25.37 olarak belirlenirken 25,35 TL hisse fiyatı ile satışa sunulacak.

        • 5

          ARTEMİS HALI HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

          Artemis Halı’nın halka arzda toplamda 20 milyon lot dağıtılacak. Katılımcı sayısına göre vereceği tahmini lot sayısı;

          2.1 Milyon katılım ~ 10 Lot (253 TL)

          2.5 Milyon katılım ~ 8 Lot (202 TL)

          2.9 Milyon katılım ~ 7 Lot (177 TL)

          3 Milyon katılım ~ 6 Lot (152 TL)

          3.7 Milyon katılım ~ 6 Lot (152 TL)

          4.1 Milyon katılım ~ 5 Lot (126 TL)

          4.5 Milyon katılım ~ 5 Lot (126 TL)

          4.9 Milyon katılım ~ 4 Lot (101 TL)

        • 6

          ARTEMİS HALI HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

          Artemis Halı'nın halka arzı, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek. Halka arz başvuruları Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili tüm banka ve yatırım kuruluşları tarafından alınacak.

        • 7

          ARTEMİS HALI HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

          Artemis Halı katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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