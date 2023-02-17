Elazığ'da, artçılardan korkarak evden çıkan zihinsel engelli Müslüm Yetim'e 2 gündür ulaşılamıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Elazığ'ın Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir apartmanda ailesiyle yaşayan zihinsel engelli Müslüm Yetim, 15 Şubat'ta yaşanan artçı depremden korkarak evden çıktı.

Saatler sonra evine geri dönmeyince, ailesi Müslüm için endişelenerek durumu polise bildirdi. Ailenin ihbarıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Müslüm'ü bulmak için çalışma başlattı. Ailesi, Müslüm'ün görülmesi halinde polis ekiplerine bilgi vermelerini istedi.