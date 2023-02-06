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Artçı deprem nedir? Kahramanmaraş ve Gaziantep'te peş peşe artçı depremler

Artçı deprem kavramı Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 ardından Gazinatep'te 10 dakika sonra meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki deprem ve çevreyle birlikte 10 ilde yaşanan yıkıntı sonrası araştırılıyor. Gaziantep Kahramanmaraş depreminin artçısı mıydı? Artçı derpem nedir? İşte merak edilen sorunun cevabı...

Giriş: 06.02.2023 - 08:02 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Artçı derpem karamı Kahramanşaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğünde ve 10 dakika sonra Gaziantep'te meydana gelen deprem sonrası merak edilmeye başlandı. Özellikle "Gaziantep'teki depremin Kahramanmaraş'ın artçısı mı?" sorusunun cevabı deprem sonrası araştırılanlar arasında ilk sıralara yerleşti. Peki, artçı sarsıntı nedir? İşte cevabı...

     

  • ÖNCÜ DEPREM NE DEMEK?

    Bir büyük depremden birkaç hafta ya da birkaç saniye önce oluşan, büyük depremin oluştuğu alan içinde ya da bu alan yakınında ortaya çıkan küçük sarsıntı.

     

  • ARTÇI DEPREM NE DEMEK?

    Artçı deprem, ana depremden sonra meydana gelen deprem. Artçı sarsıntılar, ana depremin hissedildiği merkezde gerçekleşir; ancak büyüklüğü daha düşüktür. Buna rağmen ana depremin zayıflattığı yapıların yıkılmasına neden olarak, daha yüksek şiddette olabilir.

     

  • DEPREM NEDİR ?

     

    Yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzeyini sarsma olayına "DEPREM" denir.

     

    Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

     

    Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına "SİSMOLOJİ" denir.

     

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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