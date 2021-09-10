Ünlü aktör yaşamını yitirdi

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Türkiye'de de geniş bir hayran kitlesi bulunan 'Polis Akademisi' serisinin ikinci ve üçüncü filminde 'Ernie Mauser' karakterine hayat veren Amerikalı oyuncu Art Metrano'dan acı haber geldi. Metrano'nun 84 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi.

New York doğumlu Art Metrano'nun Florida'daki evinde yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı yaşamını yitirdiği belirtildi.

22 Eylül 1936 doğumlu olan Arthur Metrano, New York’lu bir komedyendi. Türkiye’de de bir dönem geniş izleyici kitlesine ulaşan 'Polis Akademisi 2' ve 'Polis Akademisi 3'teki rolleriyle dünya çapında ün kazanmıştı.