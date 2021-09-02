Arslantepe listeye girdi, 8 bin kişi ziyaret etti

Ferdi Durdu’nun haberine göre, yaklaşık 7 bin yıllık geçmişe sahip Arslantepe Höyüğü’ne ilgi UNESCO Dünya Kültür Miras Kalıcı Listesi'ne alınmasının ardından daha da arttı. Yeni dönem kazı çalışmaları devam eden Arslantepe’ye yerli ve yabancı turistler akın ederken, her geçen gün ziyaretçi sayısının arttığı bildirildi.

Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman, Arslantepe Höyüğü’nün temmuz ayında gerçekleştirilen 44. Dünya Miras Komitesi toplantısında alınan kararla, Türkiye'nin 19'uncu varlığı olarak UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedildiğini belirtti.

Şişman, Arslantepe’nin sadece Malatya ve Türkiye için değil, dünya tarihi içinde büyük öneminin olduğuna dikkat çekerek, “Arslantepe’nin UNESCO Dünya Kültür Miras Kalıcı Listesi'ne alınması Malatya’mız adına büyük önem taşıyor. Bu noktada hummalı ve titiz bir çalışma yürütüldü. Bundan sonraki süreçte Arslantepe Höyüğü’nün tanıtımına yönelik çalışmalar yapacağız” dedi.

Arslantepe Höyüğü’nde korumaya yönelik çalışmaların belirlenen plan dahilinde yürütüleceğini kaydeden Şişman, şunları söyledi:

“M.Ö. 4'üncü bin yıl boyunca Doğu Anadolu ve Mezopotamya toplumlarında devletin oluşum sürecindeki esaslı değişiklikleri gösteren Arslantepe Höyüğü’nün kalıcı listeye dahil edilmesinin ardından ilk kazı çalışmaları başladı. Bir yandan da Arslantepe’yle ilgili Alan Yönetim Planı çerçevesinde; kısa, orta ve uzun vadede yapılacak olan çalışmalar belirlendi. Bir karşılama merkezinin oluşturulması, kazı yapılan alanların çatısının tamamlanması gibi çalışmalar yapılacak. Arslantepe’de korumaya yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek.”

Şişman, Arslantepe’nin tanıtımına yönelik de çalışmaların yapılacağını belirterek, Arslantepe Yönetim Planı kapsamında yapılacak olan çalışmaların belirlendiğini ifade etti.

Arslantepe Höyüğü’ne gelen turistlerin en iyi şekilde karşılandığını ve buradan memnun ayrılmalarının sağlandığını dile getiren Şişman, “UNESCO Dünya Kültür Miras Kalıcı Listesi'ne girmemizin ardından ziyaretçi sayısında bir artış olacağını bekliyorduk. Bu noktada bir aylık süreçte 8 bin ziyaretçiyi ağırladık. Bu sayı her geçen gün giderek artıyor. Arslantepe Höyüğü’nü ziyarete gelen turistlerin sayısında önceki yıllara göre büyük bir artış olduğunu söyleyebilirim. Belirlenen plan dahilinde Arslantepe’ye daha çok ziyaretçi çekebilmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Şişman, Arslantepe Höyüğü’nü 2019 yılında 29 bin 733 yerli, 429 yabancı, 2020 yılında ise pandemi süreci nedeniyle 9 bin 415 yerli, 150 yabancı turistin ziyaret ettiğini belirterek, “2021 yılında şuana kadar 14 bin 580 yerli, 47 yabancı turist Arslantepe’ye geldi. UNESCO’ya dahil olduktan sonra Arslantepe’ye bir aylık süreçte 7 bin 749 yerli, 50 yabancı turist geldi. Geçtiğimiz yıllara baktığımızda bu sayının arttığını görüyoruz” dedi.