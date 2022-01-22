Arslantepe Höyüğü'ndeki kral Tarhunza'ya kardan pelerin

AA

Malatya'da etkili olan kar yağışının ardından Anadolu'nun en eski şehir devletinin kurulduğu ve UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ndeki Arslantepe Höyüğü'nde güzel enstantaneler objektiflere yansıdı.

AA'nın haberine göre Fırat Nehri'nin 12 kilometre güneybatısında bulunan ve geç kalkolitik dönemden demir çağına önemli buluntulara rastlanan, Hititlerden, Roma ve Bizans'a kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yapan 7 bin yıllık höyük, Malatya'da etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü.

Höyük yüzeyi ve buradaki dünyada bilinen en eski kerpiç sarayın çatısı karla kaplandı.

Buradaki kazılarda çıkarılan kral Tarhunza heykelinin höyük girişindeki replikası da kardan pelerinini giydi.