Malatya temsilcisi, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 12 Mart Cumartesi günü deplasmanda Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde sürdürdü.
Antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan Arslan, zorlu bir süreçten geçtiklerini, takıma örnek olmaya çalıştığını, değişimi insanın kendinde başlatabileceğini, takımda da oturtmaya çalıştığını ifade etti.
Cihat Arslan, şöyle konuştu:
"Biz antrenmanlarımızı yapmaya gayret edeceğiz, kulübümüzü temsil etmeye çalışacağız. Futbol adına değerlerimizi koruyarak bir mücadeleye giriyoruz. Puan tablosu sonra bize neyi gösterecek onu bilmiyoruz. Çünkü biraz atılımda biraz geride kaldık. Tamam 3 puan geldi ama rakipler de kazandı. İşimize sonuna kadar devam edeceğiz. Bütün ihtirasımızla, inancımızla idmanlara devam edeceğiz. Hangi oyuncu bizimle devam ederse hangisi kalırsa Yeni Malatyaspor için bunu yapmak zorundayız. Büyük bir organizasyon içerisindeyiz. Hırslıyız, azimliyiz bunu da takıma yansıtmaya çalışıyoruz. Yine kazanmak istiyoruz ama ondan sonra ligin gidişatı neyi gösterir ligin gidişatı neyi düşündürür, seneyi yapılandırmayı mı, bu ligde kalmayı mı onu başarırız, her türlü başarı için buradayız. Takımımız için, çocuklar için buradayız, Allah yardımcımız olsun."
Üzgün, morali bozuk, yeteneği olan ancak mağlubiyetlere alışmış bir takım bulduğunu, bunu değiştirmenin futbolcuların gayretiyle olacağını dile getiren Arslan, "Mounir Chouiar'a dün 'idmanı bırak yorgunsun' diyorum, 'yok hocam oynayacağım' diyor. Mustafa Eskihellaç da aynı. Bunları gördükçe tabii ki hevesleniyorum. Benjamin Tetteh antrenmanlara bile çıkamıyordu, fedakarlıkla 20 dakika oynadı, zaten orada da sakatlanma riski var bugün de takımdan ayrı çalışıyor. Bunun bilinmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
"ELİMİZDE KİM VARSA ONUNLA SAVAŞIRIZ"
Arslan, bu hafta deplasmanda Altay ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:
"İyi bir maç olur. Altay'a saygı duyuyorum, yetenekli bir takım eksikleri var biz de yetenekliyiz ama eksiklerimiz var. Bazı bölgelerde oyuncu olarak eksikliğimiz var. Sadık Çiftpınar'ın cezalı olmasıyla alternatif anlamında eksiklerimiz var ama hiçbir zaman eksiklere sığınmamalıyız. Elimizde kim varsa onunla savaşırız. Sonucunda kazanır mıyız, kaybeder miyiz bilemeyiz ama ringi asla terk etmeyiz."
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