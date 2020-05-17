"Arşivindeki Müze Fotoğraf Yarışması" Twitter'dan 18 Mayıs'ta başlıyor

AA

Kültür ve Turizm Bakanlığının Twitter üzerinden başlattığı "Arşivindeki Müze Fotoğraf Yarışması"yla vatandaşların objektiflerinden müzelerin en güzel fotoğrafları beğeniye sunulacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar yarışmaya, müze ve ören yerlerinde çekilen fotoğrafları Twitter üzerinden 18-24 Mayıs'ta "@TCKulturTurizm" ve "@muzeler_dairesi" ile "#ArsivindekiMuze" etiketleriyle paylaşarak katılacak.

Yarışma sonunda, 100 müze kart hediye edilecek.