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Arsene Wenger’den depremzedeler için destek çağrısı

FIFA Gelişim Direktörü Arsene Wenger, depremzedelere yardım için Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği’nin ortaklaşa düzenlediği Omuz Omuza kampanyasına destek verdi

Giriş: 07.04.2023 - 17:41 | Güncelleme: ABONE OL
Arsene Wenger’den depremzedeler için destek çağrısı
İHA

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 11 ili etkileyen depremlerden etkilenen vatandaşlar için Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği Omuz Omuza kampanyasına bir destek de FIFA Gelişim Direktörü Arsene Wenger’den geldi.

Wenger, TFF’nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, “Türk halkının bu inanılmaz zor zamanda desteğinize ihtiyacı var. Deprem, birçok şehri yok etti ve üzücü bir şekilde birçok insan hayatını kaybetti. Eğer yapabiliyorsanız, sizi yardım etmeye davet ediyoruz. Birlik olalım ve Türkiye’deki depremden etkilenen şehirlere yardım edelim. Unutmayın, her bağış bir fark oluşturacak. Hayatta kalmaya çalışan binlerce insanın yardıma ihtiyacı var. Depremzedelere yardım etmek için küresel kampanyayı destekleyelim. Her bağış fark oluşturur. Yardım edebiliyorsanız, lütfen katılın” ifadelerini kullandı.

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