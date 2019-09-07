"Saf bir yeteneği var, çok iyi bir bitirici, teknik ve zeki bir futbolcu. Neden istikrarlı olamadı, çünkü sakatlıklar peşini bırakmadı. Eğer Trabzonspor kendisinin fiziksel olarak fit hale gelmesini sağlayabilirse iyi bir oyuncu kazanmış olur."