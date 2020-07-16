Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sözleşme imzalanan Yunan futbolcunun Alman kulübü Stuttgart'a kiralandığı belirtildi.

2018 yılında Yunanistan'ın PAS Giannina takımından Arsenal'a gelen Mavropanos, ara transfer döneminde kiralandığı Nürnberg'de bu sezon 12 maça çıkmıştı.