Arsenal sezona mağlubiyetle başladı

74 yıl sonra Premier Lig'e yükselen Brentford, 22. dakikada Sergi Canos ve 73. dakikada Christian Norgaard'ın golleriyle galibiyete uzandı.

​​​​​​​Brentford'da forma giyen ve yedek kulübesinde görev bekleyen milli futbolcu Halil Dervişoğlu, bu maçta şans bulamadı.

Arsenal'in yıldızları Pierre-Emerick Aubameyang ve Alexandre Lacazette, rahatsızlıkları nedeniyle Brentford maçının kadrosunda yer almadı.