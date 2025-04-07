Arsenal-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi çeyrek final heyecanı!
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda Arsenal ile karşı karşıya gelecek. Son şampiyon eflatun-beyazlılar, bu maçtan iyi bir sonuç alıp rövanş öncesi avantajı kapmak istiyor. Mikel Arteta ile Carlo Ancelotti'nin muhtemel ilk 11'leri araştırılıyor. İki takımın dev mücadelesini takip etmek isteyen futbolseverler Arsenal-Real Madrid maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati merak ediliyor. Öte yandan ''Arda Güler oynayacak mı?'' sorusu yeniden gündemdeki yerini aldı. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi Arsenal-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar…
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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı başlıyor. Arsenal ve Real Madrid kozlarını paylaşacak. İngiliz devi, ilk mücadelede ev sahibi avantajını kullanarak İspanyol ekibini yenmek ve rövanş maçı öncesi avantaj elde etmek istiyor. Real Madrid ise Arsenal deplasmanından puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Dev mücadeleyi kaçırmak istemeyenler maçın tarihi, saati ve canlı yayın kanalını merak ediyor. Peki Arsenal-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Arsenal-Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak, Arda Güler oynayacak mı?
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ARSENAL - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Arsenal-Real Madrid maçı, 8 Nisan 2025 Salı günü saat 22:00'de başlayacak.
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ARSENAL - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Londra'da Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele, Tabii Spor ekranından canlı yayınlanacak.
Mücadeleyi Bosnalı hakem Irfan Peljto yönetecek. Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ile Davor Beljo üstlenecek.
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MUHTEMEL 11’LER
ARSENAL: Raya, Kereste, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly, Odegaard, Partey, Rice, Saka, Merinos, Martinelli.
REAL MADRİD: Courtois, Vazquez, Asencio, Rüdiger, Mendy, Valverde, Camavinga, Rodrygo, Bellingham, Vinicius Jr, Mbappe
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ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Arsenal-Real Madrid maçında Arda Güler'in karşılaşmaya yedeklerde başlaması bekleniyor. Ancelotti'nin milli futbolcuya ilerleyen dakikalarda şans vereceği tahmin ediliyor.
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ARSENAL - REAL MADRİD MAÇI CANLI İZLE
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