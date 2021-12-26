Konuk ekip, 6. ve 67. dakikalarda Bukayo Saka, 44. dakikada Kieran Tierney, 84. dakikada Alexandre Lacazette ve 90+1. dakikada Emile Smith Rowe'un golleriyle rakibini 5-0 mağlup etti.

Puanını 35'e çıkaran Arsenal 4'üncü sıradaki yerini korudu. Norwich City ise 10 puanla ligin son sırasında kaldı.