Arsenal Manchester City maçı için artık nefesler tutuldu. Tüm dünyada ve ülkemizdeki futbolseverlerin heyecanla başlamasını beklediği Arsenal Manchester City mücadelesine ilişkin merak edilenleri derledik. İşte ayrıntılar...

ARSENAL MAN. CITY MAÇI NE ZAMAN?

Arsenal Manchester City maçı bugün saat 15:30'da başlayacak.

ARSENAL MAN. CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

Arsenal Manchester City maçı S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.

S SPORT NASIL İZLENİR?

İngiltere Premier Lig, İtalya Serie A, İspanya La Liga, Portekiz Süper Lig'in ülkemizdeki yayıncı kuruluşu olan S Sport, Digiturk'te yer almıyor. S Sport 1 ve S Sport 2 kanalları; D Smart, Tivibu, Kablo TV, Turkcell TV+, Vodafone TV, S Sport Plus'tan aylık abonelik ücretiyle izlenebiliyor.