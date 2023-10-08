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        Haberler Spor Futbol İngiltere Arsenal Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? - Futbol Haberleri

        Arsenal Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

        İngiltere Premier Lig'de 8. haftanın sonucu en merakla beklenen Arsenal Manchester City karşılaşmasına ilişkin heyecanlı bekleyiş başladı. Geçtiğimiz sezonun çifte şampiyonu Manchester City ile lig 2.'si Arsenal'in karşı karşıya geleceği zorlu maça dair tüm ayrıntıları derledik!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2023 - 10:16 Güncelleme: 08.10.2023 - 10:16
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        • 1

          İngiltere'de günün kapanış maçı olan Arsenal Manchester City maçı için geri sayım başladı. Ezeli rakipler Arsenal ile Manchester City, liderliği yarışında öne geçmek adına kozlarını paylaşacak. İşte, mücadelenin başlama saati, yayıncı kanalı ve muhtemel 11'leri...

        • 2

          ARSENAL MAN. CTY MAÇI NE ZAMAN?

          Arsenal Manchester City mücadelesi bugün saat 18:30'de başlayacak ve karşılaşmada hakem Michael Oliver düdük çalacak.

        • 3

          ARSENAL MAN. CTY MAÇI HANGİ KANALDA?

          Arsenal Manchester City maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

        • 4

          MUHTEMEL 11'LER

          Arsenal: Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Timber; Odegaard, Rice, Havertz; Saka, Nketiah, Martinelli

        • 5

          Manchester City: Ederson; Akanji, Dias, Stones, Ake; Rodri, Bernardo, Kovacic; Foden, Haaland, Grealish.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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