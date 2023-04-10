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Arsenal-Liverpool maçının yardımcı hakemi, maça damga vurdu!

Dün gece oynanan Arsenal-Liverpool maçının yardımcı hakemi Constantine Hatzidakis, ilk yarının bitiş düdüğüyle birlikte kendisine itirazlarda bulunan Andrew Robertson'a dirsek attı. İngiltere Hakemler Kurulu, hakeme bu hareketinden dolayı soruşturma başlattı

Giriş: 10.04.2023 - 17:09 | Güncelleme: ABONE OL
Arsenal-Liverpool maçının yardımcı hakemi, maça damga vurdu!
HABERTURK.COM

İngiltere Premier League'de çok uzun bir aranın ardından şampiyonluk hayalleri kuran Arsenal, 2-0 öne geçtiği deplasmanda Liverpool'la 2-2 berabere kaldı. Maçın ilk yarısının bitiş düdüğünde yardımcı hakem, Liverpool bekine yaptığı hareketle maça damga vurdu.

Maçın yardımcı hakemi Constantine Hatzidakis, ilk yarının bitiş düdüğüyle birlikte kendisine itirazlarda bulunan Andrew Robertson'a dirsek attı.

İskoç sol bek, bu olay sonrası itirazları nedeniyle maçın orta hakemi Paul Tierney'den sarı kart gördü.

İngiltere Hakemler Kurulu, hakeme bu hareketinden dolayı soruşturma başlattı. Andrew Robertson'a dirsek atan yardımcı hakem Constantine Hatzidakis'in, soruşturma boyunca hiçbir maçta görev almayacağını açıkladı.

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, 2-2 berabere kaldıktan sonra bir şeyler olduğunu duyduğu halde olayı görmediğini söylemişti.

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