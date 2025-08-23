Habertürk
        Haberler Spor Futbol Arsenal, Leeds United'ı 5 golle devirdi! - Futbol Haberleri

        Arsenal, Leeds United'ı 5 golle devirdi!

        İngiltere Premier Lig'in 2. hafta maçında Arsenal, sahasında Leeds United'ı 5-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2025 - 22:31 Güncelleme: 23.08.2025 - 22:31
        Arsenal'den evinde gövde gösterisi!
        İngiltere Premier Lig'in 2. hafta maçında Arsenal, Leeds United'ı konuk etti. Emirates Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip Arsenal 5-0'lık skorla kazandı.

        Arsenal'e galibiyeti getiren goller; 34. dakikada Jurrien Timber, 45+1'de Bukayo Saka, 48. dakikada Viktor Gyökeres ve 56. dakikada bir kez daha Jurrien Timber'dan, 90+5'te ise penaltıdan yeniden Viktor Gyökeres kaydetti.

        Arsenal'in bu sezon Sporting CP'den kadrosuna kattığı İsveçli forvet Viktor Gyökeres, kırmızı-beyazlı formayla iki gol kaydetti.

        Bu sonucun ardından Arsenal, puanını 6'ya yükseltti. Leeds United, 3 puanda kaldı.

        İngiltere Premier Lig'in gelecek haftasında Arsenal, Liverpool deplasmanına gidecek. Leeds United, Newcastle United'ı ağırlayacak.

        Habertürk Anasayfa