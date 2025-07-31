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        Haberler Spor Futbol İngiltere Arsenal'in yeni 14 numarası Gyökeres! - Futbol Haberleri

        Arsenal'in yeni 14 numarası Gyökeres!

        Premier Lig ekiplerinden Arsenal, efsane isimler Thierry Henry ve Pierre-Emerick Aubameyang'dan sonra 14 numaralı formayı yeni transferi Victor Gyökeres'e emanet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 11:36 Güncelleme: 31.07.2025 - 11:36
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        • 1

          İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, efsane isimler Thierry Henry ve Pierre-Emerick Aubameyang’dan sonra 14 numaralı formayı İsveçli golcü Victor Gyökeres'e emanet etti.

          Portekiz’in Sporting takımından transfer edilen 27 yaşındaki başarılı oyuncu, bu sezon Avrupa'da en fazla bonservis ücreti ödenen futbolcular arasında yer aldı. Arsenal, İsveçli futbolcu için bonservis ücreti olarak toplamda 63+10 milyon avro ödeyecek.

          İsveçli futbolcu, Arsenal'de 14 numaralı formayı giyecek.

        • 2

          THIERRY HENRY VE AUBAMEYANG'DAN SONRA ARSENAL'İN YENİ 14 NUMARASI

          Gyökeres, kulübün tarihine geçen yıldız oyuncuların giydiği 14 numaranın yeni sahibi oldu.

          Premier Lig döneminde Arsenal'de 14 numarayı Pierre-Emerick Aubameyang, Eddie Nketiah, Theo Walcott ve tüm zamanların en iyi golcüleri arasında gösterilen Thierry Henry gibi isimler giydi.

        • 3

          İLK KULÜBÜNDE BABASI, TEKNİK DİREKTÖRÜYDÜ

          Stockholm doğumlu İsveçli futbolcu, 6 yaşındayken ailesinin yönlendirmesiyle İsveç kulübü Aspudden-Tellus'da futbol oynamaya başladı.

          1980'ler ve 1990'larda IFK Östersund ve Stugun'da forma giyen baba Stefan, Gyökeres'in gelişimine yardımcı olmak amacıyla ilk takımı Aspudden-Tellus'ta teknik direktör oldu.

          Gyökeres, ilk kulübünde yaklaşık 10 yıl geçirdikten sonra, Stockholm'daki futbol kulübü Brommapojkarna'ya transfer oldu.

          Profesyonel kariyerindeki ilk golünü Ağustos 2015'te İsveç ekibi IF Sylvia'ya karşı atan futbolcu, 1 Ocak 2018'de Premier Lig ekibi Brighton Hove Albion'a transfer oldu.

        • 4

          PORTEKİZ LİGİNDE SON 2 YILIN GOL KRALI

          Gyökeres, Portekiz'deki kariyeri boyunca üç lig şampiyonluğu ve bir ulusal kupa kazanma mutluluğu yaşarken 7 kez ayın oyuncusu ve 8 kez de ayın forveti ödülü aldı.

          Forvet oyuncusu, Portekiz liginde 2023-24 sezonunda attığı 29 gol ve 2024-25 sezonunda kaydettiği 39 gol ile son 2 sezonun gol kralı olarak İngiltere'nin yolunu tuttu. Gyökeres, 2 sezon formasını giydiği Sporting ile tüm kulvarlarda çıktığı 102 maçta 97 gole imza attı.

          Başarılı oyuncu, Portekiz'de her iki sezonda da yılın takımına seçilirken 2023-24 sezonunda yılın oyuncusu oldu.

        • 5

          İKONİK GOL SEVİNCİ HAREKETİ

          Gyökeres’in son yıllarda Avrupa futbolunda dikkat çeken "ikonik gol sevinci" Arsenal taraftarlarının da ilgisini çekti.

          Gol sevincinin hikâyesini anlatan İsveçli yıldız, 2022 Dünya Kupası arasındaki tatilde arkadaşlarıyla bu hareketi tasarladıklarını ve sahada uygulamaya başladıklarında kendisini daha iyi hissettiğini söyledi.

        • 6

          İSVEÇ MİLLİ TAKIMINI SEÇTİ, 26 MAÇTA 15 GOL ATTI

          Forvet oyuncusu, milli takımda alt yaş seviyelerinde oynadıktan sonra İsveç A Milli Takımı formasıyla 2019'da ilk maçına çıktı.

          1956'da İsveç'e göç eden büyükbabası sayesinde Macaristan Milli Takımı'nda oynama tercihini kullanmayan ve İsveç A Milli Takımı'nı tercih eden başarılı forvet, 26 milli maçta 15 gol kaydetti.

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