Arsenal'ın 2-0 kabusu: Zirve yarışı karıştı!

Londra Stadyumu'nda oynanan maçta 2-0 öne geçen Arsenal, tıpkı geçtiğimiz hafta Liverpool karşısında olduğu gibi üstünlüğünü koruyamadı ve mücadele 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

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