Beşiktaş'ın son haftalarda gösterdiği çıkışta pay sahibi olan isimlerden olan Muhammed Elneny, gösterdiği performansla taraftarları mest ederken sözleşme şartları da aynı şekilde camiayı üzüyor. Arsenal'den sezon başında 18 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu ile 1 seneliğine kiralanan Mısırlı oyuncunun takımda kalma ihtimali şimdilik zor görünüyor. Beşiktaş'ın bu rakamı biraz daha aşağı çekmek istemesine rağmen İngiliz ekibinin buna sıcak bakmadığı ve Elneny'nin takımda kalmasını istediği ifade edildi. İngiliz basınında çıkan haberlere göre Arsenal, yıldız oyuncu için Milan ve Valencia'dan gelen teklifleri de geri çevirdi.