24 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'da Fransız teknik adam Arsene Wenger'in koltuğuna oturan İspanyol Unai Emery, 1,5 yıllık görev süresinde başkent ekibinde beklentileri karşılamaktan uzak bir performans sergiledi.
70 yaşındaki Wenger, Londra ekibindeki 22 yıllık kariyerine alınan kötü sonuçlar ve taraftarların yoğun baskısının ardından 2018 Mayıs'ında nokta koyarken, büyük umutlarla takımın başına getirilen halefi Emery, 480 günlük görev süresinde Fransız meslektaşını aratmayacak işlere imza atamadı.
İspanyol temsilcisi Sevilla ile üç yıl üst üste UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan, bir sonraki durağı Paris Saint-Germain'deki iki sezonunda ise lig, Fransa Kupası, Lig Kupası ve Fransa Süper Kupası şampiyonlukları yaşayan 47 yaşındaki Emery, Liverpool ve Manchester City'nin domine ettiği Premier Lig'de Arsenal taraftarlarının 15 yıllık şampiyonluk özlemine son vermekten uzak bir görüntü çizdi.
TABLO DEĞİŞMEDİ
Arsenal'ın başında Premier Lig'de 47 maça çıkan Emery, Wenger'in son 47 karşılaşmadaki performansıyla hemen hemen aynı bir tablo ortaya koydu. Wenger, Arsenal ile çıktığı son 47 lig mücadelesinde 26 galibiyet alırken, takımı 17 karşılaşmada kalesinde gol görmedi. 25 galibiyet alan Emery yönetimindeki Arsenal ise 10 maçı gol yemeden tamamladı. Wenger'in Arsenal'i 90 gol atıp 59 gol yerken, Emery'nin Arsenal'i 86 kez rakip fileleri havalandırdı ve kalesinde 63 gol gördü.
TARAFTARLAR MESUT ÖZİL'İ ÖZLEDİ
Arsene Wenger döneminde Real Madrid'e 42,5 milyon sterlin bonservis ödenerek kadroya dahil edilen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in yıldızı Emery ile bir türlü barışmadı. Londra ekibine geldiği ilk sezon 10 golü hazırlayan, Wenger dönemindeki 5 sezonda ise toplam 54 asist, 27 gollük performansıyla takımın skor yüküne büyük katkı sağlayan Mesut Özil, Emery yönetiminde ise geçen sezonu 2 asistle tamamladı.
Özil'i antrenmanlarda yetersiz bulduğu basına yansıyan Emery, 31 yaşındaki futbolcuya Premier Lig'in geride kalan 9 haftasında sadece bir kez ilk 11'de şans verdi. Arsenal, şampiyonluk parolasıyla başladığı ligin hemen başında 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle lider Liverpool'un 10 puan gerisine düşse de Emery'nin Mesut Özil'le ilgili tutumu değişmedi.
Özil, Arsenal'da ilk maçına çıktığı haftadan itibaren takımı adına 522 golle sonuçlanabilecek fırsat oluştururken, bu rakam Aaron Ramsey'de 272, Santi Cazorla'da 190'da kaldı.
DEVLER LİGİ'NDEN KOPTU
Arsenal, Arsene Wenger döneminde neredeyse vazgeçilmezi olduğu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son üç yıldır mücadele edemiyor. 17'si üst üste olmak üzere toplam 19 kez Arsenal ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ne bilet alan Wenger, son yılında başkent temsilcisini UEFA Avrupa Ligi'nde götürünce eleştirilerin dozu artmıştı.
Arsenal'daki ilk yılında UEFA Avrupa Ligi'nde final gören Emery, Maurizio Sarri yönetimindeki Chelsea'ye finalde kaybederken, geçen sezon ligi beşinci sırada bitirerek bu yıl da Avrupa futbolunun iki numaralı kupasında mücadele etmekten kurtulamadı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!