Arsenal'dan, Manchester City'e farklı tarife: 5-1!

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Arsenal, konuk ettiği Manchester City'yi 5-1 mağlup etti.

Emirates Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Londra ekibi, ilk yarıyı 2. dakikada Martin Odegaard'ın kaydettiği golle 1-0 önde kapattı.

Manchester ekibi, ikinci yarıya etkili başladı ve 55. dakikada Erling Haaland ile skora dengeyi getirdi: 1-1.

Arsenal, bu gole iki dakika sonra 57. dakikada Thomas Partey ile yanıt verdi: 2-1.

Bu golle üstünlüğü ele alan "Topçular", 62. dakikada Anthony Lewis-Skelly, 76. dakikada Kai Havertz ve 90+3. dakikada Ethan Nwaneri'nin ağları havalandırmasıyla 5-1 gibi farklı bir sonuçla sahadan galip ayrıldı.