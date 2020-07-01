İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, 18 yaşındaki oyuncusu Bukayo Saka'nın sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, İngiliz oyuncuyla uzun süreli sözleşme imzalandığı bildirildi.

Saka, altyapısından yetiştiği Arsenal'de bu sezon tüm kulvarlarda 33 kez forma giyerken 3 kez ağları sarstı.