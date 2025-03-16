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        Haberler Spor Futbol Arsenal - Chelsea derbisini Mesut Özil ile Akif Çağatay Kılıç birlikte izledi - Futbol Haberleri

        Arsenal - Chelsea derbisini Mesut Özil ile Akif Çağatay Kılıç birlikte izledi

        Premier Lig'de bugün Arsenal ile Chelsea arasında oynanan Londra derbisini AK Parti MKYK üyesi eski futbolcu Mesut Özil ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç birlikte izledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2025 - 18:40 Güncelleme: 16.03.2025 - 18:40
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        Mesut Özil, Londra derbisinde!
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        Premier Lig’in 29. haftasında Arsenal ile Chelsea, Fly Emirates’te karşı karşıya geldi. Londra derbisini ev sahibi Arsenal, 20. dakikada Mikel Merino’nun kaydettiği golle 1-0 galip bitirdi.

        Bu sonuçla zirve takibini sürdüren Arsenal, puanını 58’e yükseltirken Chelsea ise 49 puanda kaldı.

        Müsabakayı bir dönem Arsenal forması da giyen AK Parti MKYK üyesi eski futbolcu Mesut Özil ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç tribünde beraber izledi.

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