Arsenal, Ajax'tan Jurrien Timber’ı transfer etti

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İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Ajax’dan 22 yaşındaki Hollandalı savunmacı Jurrien Timber’ı kadrosuna dahil ettiğini bildirdi. Arsenal Sportif Direktörü Edu Gaspar, Jurrien'i Arsenal'e getirdikleri için çok mutlu oldukları ve uzun süredir hayranlık duydukları bir oyuncu olduğunu aktardı. Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta ise transferle ilgili, "Sistemimize uyum sağlayacak ve kadroya çok fazla kalite katacak, çok yönlü bir genç defans oyuncusu, Jurrien genç bir oyuncu ama şimdiden çok şey başardık" ifadelerini kullandı.

22 yaşındaki futbolcu, genç yaşına rağmen Hollanda Milli Takım formasını 15 kez giyerken, geride kalan sezon Ajax ile 34'ü Hollanda Ligi, 6'sı Şampiyonlar Ligi, 2'si Avrupa Ligi, 4'ü Hollanda Kraliyet Kupası ve 1'i Hollanda Süper Kupası olmak üzere 47 maçta oynarken, 2 gol, 2 asist katkısı sağladı.