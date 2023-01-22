Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol İngiltere

Arsenal: 3 - Manchester United: 2 | MAÇ SONUCU

Arsenal, Premier Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Manchester United'ı son dakikalarda bulduğu golle 3-2 mağlup etti!

Giriş: 22.01.2023 - 21:30 | Güncelleme: ABONE OL
Arsenal: 3 - Manchester United: 2 | MAÇ SONUCU
HABERTURK.COM

Tarihinin en iyi başlangıçlarından birini yapan Arsenal, Manchester United'ı konuk etti.

Gol perdesi 17. dakikada açıldı. Kaleye uzak mesafeden sert bir vuruş yapan Rashford harika bir golle Manchester United'ı 1-0 öne geçirdi.

Arsenal'de Eddie Nketiah'ın bu gole yanıtı gecikmedi ve skor 24'te 1-1'e geldi.

İlk 45 dakikada başka gol olmadı ve takımlar soyunma odasına eşitlikle gitti.

Arsenal'de 53. dakikada bu kez Bukayo Saka sahne aldı ve uzaktan harika bir golle Arsenal'i öne geçirdi.

Bu kez Manchester United'ın yanıtı gecikmedi ve Lisandro Martinez 59'da skora dengeyi getirdi.

Son dakikalar oynanırken sol kanattan gelişen atakta topu bir anda önünde bulan Nketiah kendisinin iki Arsenal'in üçüncü golünü kaydetti ve takımını galibiyete taşıdı: 3-2.

Arsenal bu sonucun ardından puanını 50'ye yükseltip liderliğini sürdürürken Manchester United ise haftayı 39 puanla noktaladı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Yarın kandil mi? Regaip Kandili ne zaman?
Yarın kandil mi? Regaip Kandili ne zaman?
Bodrum Belediye Başkanı'na yumruklu saldırı
Bodrum Belediye Başkanı'na yumruklu saldırı
Süper Loto sonuçları açıklanıyor 22 Ocak 2023 Pazar
Süper Loto sonuçları açıklanıyor 22 Ocak 2023 Pazar
Yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi
Yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.