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Arsenal: 3 - Chelsea: 1 | MAÇ SONUCU

Premier Lig'in 34. haftasında oynanan Londra derbisinde Arsenal, sahasında Chelsea'yi 3-1 mağlup etti

Giriş: 03.05.2023 - 00:03 | Güncelleme: ABONE OL
Arsenal: 3 - Chelsea: 1 | MAÇ SONUCU
AA

İngiltere Premier Lig'de Arsenal, sahasında Chelsea'yi 3-1 yendi.

Premier Lig'in 34. haftasında oynanan Londra derbisinde Arsenal, Emirates Stadı'nda Chelsea'yi ağırladı.

Ev sahibi ekip, Martin Odegaard'ın 18 ve 31, Gabriel Jesus'un 34. dakikada attığı gollerle 3-1'lik galibiyete ulaştı. Chelsea'nin golünü 65. dakikada Noni Madueke kaydetti.

Ligde 4 hafta sonra kazanarak puanını 78 yapan Arsenal, iki maç eksiği bulunan Manchester City'nin iki puan önünde liderliğe yerleşti. Galibiyet hasreti 7 maça çıkan Chelsea ise 39 puanla 12. sırada yer aldı.

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