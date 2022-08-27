Ligin 4. haftasında Emirates Stadı'nda Fulham'ı ağırlayan Arsenal, 64. dakikada Martin Odegaard ve 85. dakikada Gabriel Magalhaes'in attığı gollerle galibiyete ulaştı.

Fulham'ın golünü, 56. dakikada Aleksandar Mitrovic kaydetti.

Galibiyet serisini sürdüren ve puanını 12 yapan Arsenal, liderliğini korudu. İlk yenilgisini yaşayan Fulham ise 5 puanda kaldı.