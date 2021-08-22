Londra derbisinde Arsenal, Chelsea'yi ağırladı. Chelsea'ye 7 yıl sonra geri dönen Lukaku, ikinci dönemindeki ilk maçına golle başladı.

Lukaku ile 15. dakikada öne geçen Chelsea, James'in 35. dakikada kaydettiği golle mücadeleden galip ayrıldı.

Liverpool, Brighton ve Tottenham'dan sonra Chelsea de puanını 6'ya çıkardı.​