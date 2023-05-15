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Arsenal: 0 - Brighton: 3 MAÇ SONUCU

Premier Lig'in 36. haftasında sahasında Brighton'u ağırlayan Arsenal rakibine 3-0'lık skorla mağlup oldu.

Giriş: 15.05.2023 - 00:32 | Güncelleme: ABONE OL
Arsenal: 0 - Brighton: 3 MAÇ SONUCU
AA

Premier Lig 36. hafta maçında Arsenal, sahasında Brighton ile karşı karşıya geldi.

Emirates Stadium'da oynanan maçı Brighton 3-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Julio Enciso, 86. dakikada Deniz Undav ve 90+6. dakikada Estupinan attı.

Arsenal ligde 2 maç sonra puan kaybetti. Brighton ise Everton'a 5-1 kaybettiği maç sonrası moral buldu.

Bu sonuçla birlikte Arsenal, ligde bir maçı eksik olan Manchester City'nin 4 puan gerisinde kaldı. Brighton puanını 58 yaparken, Arsenal 67 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Arsenal, Nottingham Forest'e konuk olacak. Brighton ise Southampton'ı ağırlayacak.

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