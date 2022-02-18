'Arsa fiyatları son 2 yılda ikiye katlandı'

Gayrimenkul şirketi Nef, son yatırımı Nef Arsa ile yatırımlarına devam ettiğini duyurdu. Satışa sunulan 7 Nef Arsa projesinden Kazdağları, Eskişehir ve Ilgaz’da satışların tamamlandığı Sakarya, Çanakkale, Balıkesir ve Hirfanlı projelerinin satışlarının devam ettiğini belirten Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, “ Bu yıl Marmara ve Ege Bölgesi şehirleri ile Ankara gibi büyük şehirlerde olmak üzere en az 4 yeni arsa projesini daha devreye alacağız. Nef Arsa ile sadece bu sene 3,4 milyar liralık yeni yatırım planlıyoruz. Banka kredili seçenekle arsa alım imkânını da devreye aldık. Fiyatlarımız 80 bin TL’den başlıyor. 200 bin liraya kadar banka kredisi ve hatta aylık sadece 2 bin TL’lik ödemelerle imarlı, ifrazlı, hemen tapulu arsaları yatırımcılarla buluşturuyoruz.” dedi.

Türkiye’de ortalama arsa fiyatlarının son 2 yılda ikiye katlandığına dikkat çeken Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, “

Yaptırdığımız araştırma sonuçlarına göre insanların yüzde 92’si arsanın en karlı gayrimenkul yatırımı olduğunu söylüyor. Arsa almış yatırımcıların da yüzde 80’den fazlası tekrar arsa yatırımı yapmak istiyor. Finansal veya emtia yatırımları ile de uzun vadede karşılaştırıldığında hep en karlı yatırımın arsa yatırımı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yapılan tüm araştırmalara göre tarihteki en kârlı yatırım arsa. Doğru yerde arsaya yatırım yapıp kaybedenini hiç görmedim. Bugüne kadar hep kazandırdı, bundan sonra daha da fazla kazandıracak.” dedi.

"EN KÂRLI YATIRIM ARACI"

Arsa almış yatırımcıların da yüzde 80’den fazlasının tekrar arsa yatırımı yapmak istediğine dikkat çeken Timur, “Bunun en önemli sebebi arsanın tarihteki en kârlı yatırım aracı olmasından kaynaklanıyor. Nitekim, Türkiye’de konut imarlı arsa metrekare fiyatı ocak sonu itibarıyla 950 TL’ye ulaştı. Tam bir yıl önceye kıyasla yüzde 40 artış söz konusu. Ocak 2020’ye göre ise artış yüzde 95. Sadece iki yılda ülke ortalamasına göre artış iki kat. Ancak bu iyi lokasyonlardaki imarlı projelerde daha da yüksek. Nitekim bizim arsalarımızda da karlılık bu oranın oldukça üzerinde. Mesela Çanakkale projemizde fiyatlar sadece 5 ayda ikiye katlandı. Tam da bu potansiyel sebebiyle 2021’de konut dışı gayrimenkul satışları tüm zamanların rekorunu kırdı. 2021'de önceki yıla göre yüzde 29,6 artarak 1 milyon 528 bin adede ulaştı. Böylelikle konut dışı gayrimenkul, konut satışlarını ilk kez geride bırakmış oldu.” dedi.

"MALİYETLER NEDENİYLE GAYRİMENKUL FİYATLARI ARTIŞ TRENDİNDE"

Gayrimenkulün, özellikle de arsanın daha da kıymetli olduğu bir döneme girdiklerini vurgulayan Erden Timur, “Şu an bulunan gayrimenkulün alınması gerekiyor ve eldeki gayrimenkulün de satılmaması gerekiyor. Nitekim maliyetler nedeniyle konut fiyatları da bir artış trendinde. Bu gerçekler ışığında biz ev hayali kuramayanlara fırsat oluşturmak istedik.” dedi. ‘’Büyük şehirlerde yaşayan ve gereğinden fazla psikolojik yük taşıyan yatırımcılardan aynı zamanda çiftlik ve bahçe opsiyonu olarak da kullanılacak arsa talebi de sürekli arıyor. Şu ana kadar Nef Arsa’dan 5.447 kişi 629 bin metrekarelik yer satın aldı. Biz de Nef olarak 2021 cirosunun yüzde 12’sini Nef Arsa satışından sağladık. 2022’de de Nef Arsa cirosunu en az ikiye katlamayı hedefliyoruz.” dedi.

"RİSKLER ÇERÇEVESİNDE BAĞIMSIZ KURULUŞLARLA ANALİZLER YAPTIK"

Arsanın ülkemizde bugüne kadar daha çok parası olanların alabileceği bir yatırım aracı olarak kabul gördüğüne dikkat çeken Timur, “Bunun başlıca nedenleri; arsa konusundaki standartlara hakim olunamaması, bilgi eksikliği, güvensizlik, tapu sorunu, imar problemi, elektrik, su, yol gibi alt yapı problemleri. Keza küçük bütçelerle yatırım yapma zorluğu.” İfadelerini kullandı. Nef Arsa tarafında projeyi çalışırken, önce bu riskler çerçevesinde bağımsız kuruluşlara analizler yaptırdıklarını kaydeden Timur, “Nef olarak arsa yatırımı bizim ana işimiz olduğu için Nef Arsa tarafında da tüketiciler ve müşteriler için tüm analizleri tamamlanmış şekilde yatırım imkânı sunuyoruz. Dolayısıyla bilgi eksikliğini, iş takip zorluğunu ve küçük bütçelerle yatırım yapma zorluğunu çözüyoruz. Daha da kolay ödeme şartları oluşturabilmek için arsalarda da uygun faiz oranlı banka kredisi kullandırabiliyoruz.” dedi

"DÜNYADA BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Yakında hem Meta’da hem de gerçek dünyada eşzamanlı arsa satın alınabilecek farklı bir konseptte dünyada bir ilki gerçekleştireceklerini söyleyen Timur, ‘’Çok yakında Nef’in yeni nesil konut projelerini kendi Metaverse evrenimizde inşa edecek, arsa ve konut satışı yapacak, fiziksel ortamdaki konutlardan bağımsız olarak Metaverse içerisinde arsa alıp satabileceğiniz bir proje üzerinde de çalışıyoruz.” dedi.

‘CİROYU 3'E KATLADIK"

Nef’in 2021 yılı finansal değerlendirmesini de yapan Erden Timur, “2020’de 1 milyar 52 milyon TL ciro elde etmiştik. 2021 toplam ciromuz 3,6 milyar TL. 2020’ye kıyasla 3 kattan fazla bir artış yaşadık. Cironun yüzde 23’ü ise Nef Online üzerinden gerçekleştirildi. Cironun yüzde 12’si arsa satışlarından sağlandı.” dedi.

‘YENİ KONUT PROJELERİ DE GELECEK"

2022’de projelerinin devam edeceğini kaydeden Timur, “Türkiye’de de yeni konut projelerini devreye alacağız. Bodrum’da İstanbul’da, Konya’da villa projelerimiz geliyor. Nitekim satıştaki proje adedimiz de yaptığımız teslimlerle birlikte azaldı. Son 4 yılda 8 binin üzerinde konut teslimi gerçekleştirdik. 2021’de ise 2.260 adet konutun üretimini tamamladık.” dedi.