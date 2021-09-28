Konut üretim maliyetinde döviz kurundaki artışın inşaat malzemelerinin fiyatlarında artışa sebep olmasıyle birlikte arsa ve arazi fiyatlarındaki artış da dikkat çekti.
Gayrimenkul değerleme platformu Endeksa’nın verilerine göre, arsa değerinde en fazla artış Antalya ve Aydın’da yaşanırken, metrekare satış fiyatı en yüksek olan il İstanbul oldu. Antalya ve Aydın’da arsa fiyatları son 1 yılda yüzde 120 artış gösterdi, Antalya’da ortalama metrekare satış fiyatı bin 34 TL, Aydın’da ise 963 TL oldu. İstanbul’da ortalama metrekare satış fiyatı bin 546 TL, yıllık değer artışı yüzde 85 olurken, il bazında arazi değerlerinde ise en fazla artış yüzde 203 artış ile Muğla’da oldu. Muğla'yı ise Bolu, Eskişehir, İstanbul ve Konya izledi. Bolu'da yüzde 187, Eskişehir'de yüzde 182, İstanbul'da yüzde 178, Konya'da ise yüzde 177 yıllık değer artışı yaşandı.
Arazi fiyatları en yüksek olan ile ise İstanbul oldu. İstanbul’u Muğla, İzmir ve Antalya izledi. İstanbul’da arazi fiyatları son bir yılda yüzde 178 artış gösterdi, ortalama metrekare satış fiyatı 262 TL. Muğla'da ortalama metrekare fiyatı 180 TL, İzmir'de ortalama metrekare fiyatı 175 TL, Antalya'da ise 126 TL oldu.
İl Bazında Arsa Değeri ve Değer Değişimi
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