Arpa Şehriye Pilavı Tarifi, Nasıl Yapılır?

Arpa şehriye pilavı nasıl yapılır? Osmanlıdan beri sofranın baş tacı edilen pilav her dönem vazgeçilmezimiz olmuştur. Et yemeklerinin vazgeçilmez dostu olan pilav çeşidinin bu kez arpa şehriyeli halini deneyelim dedik. Pilav yapmak maharet ister diyorlar hanımlar hadi kollarımızı sıvayalım.

Arpa Şehriye Pilavı Malzemeler:

1 adet çarliston biber

2 adet domates

1,5 su bardağı arpa şehriye

3 su bardağı sıcak su

2 çorba kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Arpa Şehriye Pilavı: