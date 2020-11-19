Aromatik bitki yağlarının etken maddesinden takviye edici gıda üretildi

AA

Antalya ve Niğde'de bitkisel içerikli kozmetik ürünler üreten firma, Niğde Teknopark'ta da bitkisel yağlardaki etken maddenin izolasyonuna yönelik çalışmalar yürütüyor.

Birçok hastalığa iyi geldiği bilimsel çalışmalarla kanıtlanan kekikteki karvakrol maddesi ile tıbbi aromatik bitkilerin yağlarını çıkaran firma, bunların etken maddelerini ayrıştırarak bağışıklık sistemini güçlendirici gıda takviyesi imal etti.

Firma yetkilisi kimyager Mehmet Uyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 25 yıldır Antalya ve Niğde'de bitkisel kozmetik ürün imal ettiklerini söyledi.

Son dönemde, özellikle bitkisel yağların içindeki etken maddelerin ilgisini çektiğini belirten Uyar, "Niğde Teknopark'ta bitkisel yağlardaki etken maddelerin çıkartılmasıyla ilgili Ar-Ge çalışmalarına başladık. Adaçayı, defne yaprağı, lavanta ve kekik gibi bitkisel yağlardaki etken maddeleri teknoparkta çıkarmayı başardık. Özellikle kekik yağının içindeki etken karvakrolun Kaliforniya Üniversitesinde şeker hastalarında, tümörlü kanser hastalarında etkili olduğu bilimsel çalışmalarla kanıtlandı." ifadelerini kullandı.

Bitkilerdeki yağların etken maddelerini ayrıştırarak takviye edici gıda ürettiklerini anlatan Uyar, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından da ruhsat ve üretim onaylarını aldıklarını söyledi.

Uyar, ürünün özellikle bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi bulunduğuna işaret ederek bununla ilgili olumlu geri dönüşler aldıklarını belirtti.

- Yağların yüzde 99'unu Avrupa ülkeleri ile ABD satın alıyor

Türkiye'de son yıllarda bitkisel yağ üretiminde artış yaşandığını ancak yağların içindeki etken maddenin çıkarılmadığını ifade eden Uyar, üretilen yağların yüzde 99'unu ise Avrupa ülkeleri ile ABD'nin satın aldığını anlattı.

Uyar, Avrupa'da yağların ayrıştırılarak içindeki etken maddelerin ilaç ve kozmetik sanayisinde kullanıldığını belirterek şunları kaydetti:

"Bu durum benim çok dikkatimi çektiği için çalışmalarımızı bilimsel olarak yapmaya başladık. Avrupa'da ayrıştırılan bitkisel yağlardaki etken maddeleri, Türkiye'de çıkarmayı başardık. Bununla ilgili Bor Organize Sanayi Bölgesi'nde yerimizi aldık. Yakın zaman içinde bitkisel yağların içindeki etken maddelerin çıkartılmasıyla ilgili tesisimizi de kuracağız. Özellikle bölgemizin iklimi tıbbi aromatik bitkilerin üretimine uygun. Dolayısıyla çiftçilerimiz kekik, lavanta ve diğer tıbbi aromatik bitkilerin üretimine yönelecektir. Buradan aldığımız bitkilerin yağını üretip, bunların içindeki etken maddeleri çıkartıp kendi ürünlerimizi üreteceğiz. Aynı zamanda bu bitkilerin etken maddelerinin ihracatı yapmayı hedefliyoruz."

Niğde Teknopark'taki çalışmaları sonucu izole ettikleri etken maddelerden "Alphenat" markasıyla damla formunda sıvı takviye edici gıda ürettiklerini dile getiren Uyar, "Bu ürünün bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, vücudumuzu zinde tuttuğunu ve üst solunum problemlerine iyi geldiğini gözlemledik." ifadesini kullandı.