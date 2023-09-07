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        Haberler Dünyadan Arnold Schwarzenegger ölüme çok yaklaştığı o anı anlattı: Doktorlar büyük bir hata yaptı - Magazin haberleri

        Arnold Schwarzenegger ölüme çok yaklaştığı o anı anlattı: Doktorlar büyük bir hata yaptı

        Arnold Schwarzenegger, geçirdiği kalp ameliyatı hakkında konuştu. 76 yaşındaki oyuncu, doktorların bir hata yaptığını ve ölüme çok yaklaştığını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2023 - 10:20 Güncelleme: 07.09.2023 - 10:20
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        • 1

          'Terminatör' serisiyle hafızalara kazınan Arnold Schwarzenegger, geçirdiği üçüncü kalp ameliyatı esnasında birtakım komplikasyonların oluştuğunu açıkladı.

        • 2

          "AMELİYAT İÇ KANAMAYA NEDEN OLDU"

          76 yaşındaki Arnold Schwarzenegger, 2019'da 'Terminator: Dark Fate' filmini çekmeden önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Schwarzenegger, gözlerini hastanede açtığını ve ameliyatının iç kanamaya neden olduğunu söyledi. Ünlü oyuncu, "Uyandım ve doktorlar bana 'Bir hata yaptık, seni hemen ameliyata almak zorunda kaldık" dedi.

        • 3

          "ÇOK KORKUNÇTU"

          Arnold Schwarzenegger, "Zamanı geri getiremezsiniz. Çok korkunçtu. Korkutucu bir durumun ortasındaydım. Nasıl kurtulacaktım? Vites değiştirmeniz lazım. Kendinize gelip 'Tamam şimdi yapmam gereken şey bu hastaneden çıkmayı başarmak' demelisiniz" ifadelerini kullandı.

        • 4

          "DOKTORLAR ZATÜRRE GEÇİRİP ÖLEBİLECEĞİMİ SÖYLEDİLER"

          Arnold Schwarzenegger, ilk 10 adımını attıktan sonra "Kendimi aptal gibi hissediyordum ama doktorlar akciğerlerimi kullanmam gerektiğini söyledi, yoksa zatürre geçirip ölebileceğimi söylediler" dedi. Pozitif bir bakış açısı benimsediğini söyleyen Schwarzenegger, üç ay sonra altıncı 'Terminatör' filmini çektiğini söyledi.

          Fotoğraflar: AA, AP, Instagram

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